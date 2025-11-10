Aumovio Aktie

39,26EUR 0,36EUR 0,93%
Aumovio

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

10.11.2025 06:26:36

Aumovio Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für den jüngst von Conti abgespaltenen Autozulieferer an die Erkenntnisse der Bilanz-Telefonkonferenz an. Er kappte seine Gewinnprognosen für 2025 und 2026 im Schnitt um 13 Prozent aufgrund einer langsameren Margenerholung. Am Kursziel und Rating änderte Asumendi angesichts der geringeren Aktienbewertung allerdings nichts./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aumovio Overweight
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39,48 € 		Abst. Kursziel*:
31,71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,45%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

