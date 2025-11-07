Aumovio Aktie

38,48EUR 3,18EUR 9,01%
Aumovio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 08:17:46

Aumovio Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi lobte am Freitag in seiner ersten Reaktion starke Resultate des frisch von Continental abgespaltenen Autozulieferers. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen. Die bereinigte operative Marge solle nun am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne von 2,5 bis 4,0 Prozent liegen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aumovio Overweight
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35,66 € 		Abst. Kursziel*:
45,82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aumoviomehr Nachrichten