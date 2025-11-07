NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi lobte am Freitag in seiner ersten Reaktion starke Resultate des frisch von Continental abgespaltenen Autozulieferers. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen. Die bereinigte operative Marge solle nun am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne von 2,5 bis 4,0 Prozent liegen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:56 / GMT



