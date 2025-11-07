Aumovio Aktie
|38,50EUR
|3,20EUR
|9,07%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
Aumovio Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe einen Tick besser abgeschnitten, schrieb David Lesne am Freitag. Die Markterwartungen für den operativen Gewinn im Gesamtjahr könnten sich als zu niedrig erweisen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aumovio Buy
|
Unternehmen:
Aumovio
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,20 €
|
Abst. Kursziel*:
15,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,29%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
