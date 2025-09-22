Aumovio Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|
22.09.2025 08:36:08
EQS-DD: AUMOVIO SE: Jean-Francois Tarabbia, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUMOVIO SE
|Guerickestraße 7
|60488 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100800 22.09.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aumoviomehr Nachrichten
|
08:36
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Jean-Francois Tarabbia, buy (EQS Group)
|
08:36
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Jean-Francois Tarabbia, Kauf (EQS Group)
|
21.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, buy (EQS Group)
|
21.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, Kauf (EQS Group)
|
21.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy (EQS Group)
|
21.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
|
21.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, buy (EQS Group)
|
21.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Aumoviomehr Analysen
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aumovio
|38,80
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX ohne große Ausschläge erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart stabil erwartet. Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger ebenfalls zurückhalten. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Montag uneinheitlich.