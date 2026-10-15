KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|
15.10.2026 15:59:37
EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Krones Aktiengesellschaft
|Böhmerwaldstraße 5
|93073 Neutraubling
|Deutschland
|Internet:
|www.krones.com
|LEI Code:
|529900NY2GSZWWUBW049
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107550 15.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu KRONES AG
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|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
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|Warburg Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|Deutsche Bank AG
|30.07.26
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