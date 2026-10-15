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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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15.10.2026 15:59:37

EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.10.2026 / 15:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Schawei GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Petra
Nachname(n): Schadeberg-Herrmann
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Krones Aktiengesellschaft

b) LEI
529900NY2GSZWWUBW049 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006335003

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
105,0164519 EUR 546.085,55 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
105,0164519 EUR 546.085,55 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Krones Aktiengesellschaft
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Internet: www.krones.com
LEI Code: 529900NY2GSZWWUBW049



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107550  15.10.2026 CET/CEST





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