KRONES Aktie

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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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30.07.2026 13:00:03

KRONES Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 165 auf 164 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Anlagenbauers habe beim Umsatz unter, bei der operativen Marge etwas über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Iran-Konflikt belaste unterdessen etwas die Auftragsdynamik./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
164,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
115,00 € 		Abst. Kursziel*:
42,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,87%
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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