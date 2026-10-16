KRONES Aktie
|111,20EUR
|3,00EUR
|2,77%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 191 auf 177 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund verzögerter Projektentscheidungen, die sich negativ auf die Umwandlung des Auftragsbestands auswirkten, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den anstehenden Quartalsbericht des Abfüllanlagen-Herstellers erwartet der Experte insgesamt solide./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
177,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
108,40 €
|
Abst. Kursziel*:
63,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,17%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
15.10.26
|EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, buy (EQS Group)
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15.10.26
|EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Kauf (EQS Group)
|
13.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
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13.10.26
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09.10.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.10.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
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28.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu KRONES AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Warburg Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|111,20
|2,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research