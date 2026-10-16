KRONES Aktie

111,20EUR 3,00EUR 2,77%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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14.10.2026 13:09:54

KRONES Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 191 auf 177 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund verzögerter Projektentscheidungen, die sich negativ auf die Umwandlung des Auftragsbestands auswirkten, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den anstehenden Quartalsbericht des Abfüllanlagen-Herstellers erwartet der Experte insgesamt solide./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
177,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
108,40 € 		Abst. Kursziel*:
63,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
111,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,17%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 KRONES Buy Warburg Research
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
03.08.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 111,20 2,77% KRONES AG

Aktuelle Aktienanalysen

15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
15.10.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
15.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
15.10.26 Roche Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Südzucker Halten DZ BANK
15.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
15.10.26 Airbus Buy UBS AG
15.10.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
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