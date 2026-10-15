KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|
15.10.2026 15:59:37
EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
15.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Krones Aktiengesellschaft
|Böhmerwaldstraße 5
|93073 Neutraubling
|Germany
|Internet:
|www.krones.com
|LEI Code:
|529900NY2GSZWWUBW049
|End of News
|EQS News Service
|
107550 15.10.2026 CET/CEST
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|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
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|Warburg Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
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|KRONES Hold
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|KRONES Hold
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