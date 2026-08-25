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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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25.08.2026 18:05:43

EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.08.2026 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Birgit
Nachname(n): Seeger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
NORMA Group SE

b) LEI
5299000LM9HC76W5XD46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A41YH53

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,733 EUR 2.518,59 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,733 EUR 2.518,59 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet: www.normagroup.com
LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106762  25.08.2026 CET/CEST





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