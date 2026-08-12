NORMA Group Aktie

19,02EUR 0,14EUR 0,74%
NORMA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.08.2026 07:33:29

NORMA Group SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten in jeder Hinsicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte die Zuversicht der Investoren stärken, dass der Chefin Birgit Seeger die Trendumkehr zum Besseren gelinge. Besonders beeindruckend sei das organische Wachstum im Segment industrieller Anwendungen des Herstellers von Verbindungstechnik./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,82 € 		Abst. Kursziel*:
16,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,67%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NORMA Group SE

mehr Nachrichten