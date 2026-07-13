FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group vor Zahlen zum zweiten Quartal von 13 auf 17 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Während die Absatzmengen voraussichtlich weiterhin einen Gegenwind für den Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer darstellen dürften, sollten sich die Preise stabilisiert haben, schrieb Nikita Papaccio in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Unter dem Strich dürfte das Wachstum aus eigener Kraft leicht zugelegt haben. Das laufende Transformationsprogramm werde wohl weitere positive Auswirkungen auf die Kostenseite haben./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET





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