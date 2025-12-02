RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
02.12.2025 10:35:30
EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Hauke Stars, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102146 02.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
10:35
|EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Hauke Stars, Kauf (EQS Group)
|
10:35
|EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Hauke Stars, buy (EQS Group)
|
01.12.25
|RWE-Aktie schwächer: Walisisches Batteriespeicher-Projekt im Fokus (Dow Jones)
|
28.11.25
|Braunkohletagebau Garzweiler: Verkaufsstart für Häuser aus Geisterdörfern (dpa-AFX)
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)