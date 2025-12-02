EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.12.2025 / 19:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 26



Im Zeitraum vom 24. November bis zum 2. Dezember 2025 wurden insgesamt 988.146 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 24.11.2025 XETR 139.786 44,1033 6.165.028,02 25.11.2025 XETR 138.468 43,5310 6.027.652,16 26.11.2025 XETR 141.452 43,6231 6.170.579,02 27.11.2025 XETR 139.556 43,7599 6.106.951,74 28.11.2025 XETR 141.976 43,5710 6.186.042,16 01.12.2025 XETR 149.035 43,5359 6.488.368,31 02.12.2025 XETR 137.873 43,3991 5.983.558,39

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 2. Juni 2025 bis einschließlich 2. Dezember 2025 erworben wurden, beträgt 12.918.709 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

