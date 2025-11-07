ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

07.11.2025 18:18:33

EQS-News: HelloFresh weist Anschuldigungen von Grizzly Research zurück

EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Stellungnahme
HelloFresh weist Anschuldigungen von Grizzly Research zurück

07.11.2025 / 18:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HelloFresh weist Anschuldigungen von Grizzly Research zurück

 

Berlin, 07. November 2025 – Nach der gestrigen Veröffentlichung des Grizzly Research Berichts („Bericht“) weist die HelloFresh SE („Gesellschaft“) die Argumentation und  Schlussfolgerungen des Berichts bezüglich der aktuellen Performance, der Governance sowie der zukünftigen Geschäftsaussichten des HelloFresh-Konzerns entschieden zurück. Der Bericht basiert auf Behauptungen, die entweder unsubstantiiert oder veraltet sind oder ohne den notwendigen Kontext dargestellt werden. Die Gesellschaft bereitet derzeit eine ausführliche Stellungnahme vor, die voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht werden wird, um weitere Klarstellungen vorzunehmen und alle relevanten Fragen zu adressieren.

Insbesondere mehrere Aussagen über CEO Dominik Richter sind unzutreffend und stellen seine Transaktionen in HelloFresh-Aktien grob verzerrt dar. Die Liquidität, die Dominik durch die jüngsten Verpfändungen erlangt hat, hat er zur Finanzierung weiterer Käufe von HelloFresh-Aktien verwendet. Diese Käufe unterstreichen sein Vertrauen in das langfristige Entwicklungspotential der Gesellschaft und den Interessengleichlauf mit dem der Aktionäre. Dominik hat wiederholt HelloFresh-Aktien gekauft und dafür alleine im Jahr 2025 insgesamt mehrere Millionen Euro aufgewandt. In den letzten fünf Jahren hat er keine HelloFresh-Aktien verkauft und hält heute mehr Aktien an der Gesellschaft als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten zehn Jahren. Die Behauptungen hinsichtlich des Umfangs der Aktienverpfändungen sind unzutreffend. Ferner besteht derzeit auch kein Risiko von Margin Calls. Informationen dieser Art sind aus den  Directors’ Dealings Meldungen nicht ersichtlich.


Der Gesellschaft sind Governance, Transparenz und verantwortungsbewusstes Handeln sehr wichtig. Die Handlungen des Aufsichtsrats und des Vorstands der Gesellschaft stehen weiterhin vollständig im Einklang mit den Interessen der Aktionäre. Der aktuelle operative Fokus der Gesellschaft und ihrer Organe liegt auf der Steigerung der Effizienz, der Margenverbesserung und der disziplinierten Allokation ihres Kapitals, wie in der Pressemitteilung zu den Q3 2025 Finanzkennzahlen der Gesellschaft bereits kommuniziert wurde. Die Gesellschaft setzt sich weiterhin für nachhaltige Kundenzufriedenheit, langfristige Wertschöpfung und transparente Kommunikation mit all ihren Stakeholdern ein.

 

Über HelloFresh

Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin, Polen und Barcelona.

 

 

Pressekontakt  
   
Saskia Leisewitz
Global Corporate Communications
HelloFresh Group		 +49 (0) 151 4321 5681
sl@hellofresh.com
www.hellofreshgroup.com

 

 

 

DISCLAIMER:

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der HelloFresh SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der HelloFresh SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.


07.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@hellofresh.com
Internet: www.hellofreshgroup.com
ISIN: DE000A161408
WKN: A16140
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2226336

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2226336  07.11.2025 CET/CEST

