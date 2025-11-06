HelloFresh Aktie
|5,82EUR
|-0,52EUR
|-8,15%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8,80 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Quartalszahlen sowie die Barclaycard-Kreditkartendaten für Oktober an. Letztere zeigten eine leicht verbesserte Nachfrage nach Kochboxen im Vergleich zu September und August. Der Negativtrend bei den Fertiggerichten halte aber an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
6,32 €
|
Abst. Kursziel*:
26,50%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,55%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFreshmehr Nachrichten
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.11.25
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.11.25
|HelloFresh-Aktie unter Druck: Kursziel gekappt - Titel auf tiefstem Stand seit August (dpa-AFX)
|
05.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.11.25
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)