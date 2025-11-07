HelloFresh Aktie
|5,76EUR
|-0,17EUR
|-2,83%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 8 auf 6 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Umsatzentwicklung des Kochboxenlieferanten sei im dritten Quartal wie erwartet schwach gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ging in seiner Studie auch darauf ein, dass ein Leerverkäufer mit einer "kritischen Analyse" überwiegend bekannter Informationen einen Kursrutsch ausgelöst habe. Dieser habe auch durch die jüngsten Aktienkäufe des HelloFresh-Finanzchefs Fabien Simon nicht gestoppt werden können, ergänzte der Experte./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Halten
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
5,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
5,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFreshmehr Nachrichten
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
14:10
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Short-Attacke setzt Hellofresh-Aktien unter Druck (dpa-AFX)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich (finanzen.at)