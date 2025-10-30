HelloFresh Aktie

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

30.10.2025 10:03:55

HelloFresh Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Entscheidend für die Jahresziele sei aber die Entwicklung im Schlussquartal./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,10 € 		Abst. Kursziel*:
12,61%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,68%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

