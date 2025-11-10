HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Profitable HelloFresh-Anlage?
|
10.11.2025 10:03:57
MDAX-Titel HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein HelloFresh-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades HelloFresh-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 92,635 HelloFresh-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 07.11.2025 526,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,68 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -47,35 Prozent.
Am Markt war HelloFresh jüngst 814,76 Mio. Euro wert. Die HelloFresh-Aktie wurde am 02.11.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein HelloFresh-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
