WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

31.10.2025 08:45:17

HelloFresh Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. "Die Talsohle ist durchschritten", schrieb Trion Reid am Freitag in seiner Nachbetrachtung. Der Kochboxenversender dürfte sein schlechtestes organisches Quartalswachstum bereits im zweiten Jahresviertel hinter sich gehabt haben. Jetzt stünden weitere Verbesserungen bevor. Dank des beschlossenen Effizienzprogramms und reduzierter Marketingausgaben steige das bereinigte operative Ergebnis bereits, auch wenn der Umsatz sinke./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14,00 €
Rating jetzt:
Buy
6,90 €
103,02%
Rating update:
Buy
6,92 €
102,37%
Analyst Name::
Trion Reid
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

