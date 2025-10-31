HelloFresh Aktie

6,80EUR -0,39EUR -5,45%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

31.10.2025 10:42:21

HelloFresh Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Dazu habe der bestätigte Ausblick für Erleichterung gesorgt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Hold
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6,92 € 		Abst. Kursziel*:
37,24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,71%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

