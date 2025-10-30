HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen des Kochboxenversenders mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Der berichtete Konzernumsatz liege unter dem Marktkonsens, das operative Ergebnis (aEbitda) indes darüber, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,10 €
|
Abst. Kursziel*:
52,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,22%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
HelloFresh
7,53
1,98%
