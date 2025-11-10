HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Unter Druck
|
10.11.2025 13:14:00
HelloFresh-Aktie steigt deutlich: Vorwürfe von Grizzly Research nach Shortseller-Attacke zurückgewiesen
"Der Bericht basiert auf Behauptungen, die entweder unsubstantiiert oder veraltet sind oder ohne den notwendigen Kontext dargestellt werden", teilte HelloFresh mit. "Die Gesellschaft bereitet derzeit eine ausführliche Stellungnahme vor, die voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht werden wird, um weitere Klarstellungen vorzunehmen und alle relevanten Fragen zu adressieren."
Insbesondere mehrere Aussagen über Unternehmenschef Dominik Richter seien unzutreffend und stellten "seine Transaktionen in HelloFresh-Aktien grob verzerrt dar". Der CEO hatte Aktien verpfändet - laut Grizzly Research, um Immobilieninvestitionen seines Bruders zu finanzieren. Laut HelloFresh hat Richter von dem Geld weitere Aktien des Unternehmens gekauft, was sein Vertrauen in das langfristige Entwicklungspotenzial von HelloFresh wiederspiegele.
"Der Gesellschaft sind Governance, Transparenz und verantwortungsbewusstes Handeln sehr wichtig", betonte das Berliner Unternehmen. "Die Handlungen des Aufsichtsrats und des Vorstands der Gesellschaft stehen weiterhin vollständig im Einklang mit den Interessen der Aktionäre. Der aktuelle operative Fokus der Gesellschaft und ihrer Organe liegt auf der Steigerung der Effizienz, der Margenverbesserung und der disziplinierten Allokation ihres Kapitals."
Im XETRA-Handel notiert die HelloFresh-Aktie zeitweise 2,36 Prozent höher bei 5,82 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|5,80
|3,28%
