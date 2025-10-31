HelloFresh Aktie

6,99EUR -0,20EUR -2,81%
HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

31.10.2025 12:37:41

HelloFresh Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Die schwächer als erwartete Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal gehe großteils auf überraschend hohe negative Währungseffekte zurück, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Trends im Kochboxengeschäft zeigten eine schrittweise Verbesserung und untermauerten seine Anlageempfehlung./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,97 € 		Abst. Kursziel*:
54,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,51%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

