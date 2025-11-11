EQS-News: Kontron liefert Steuerungssysteme für multinationalen Energieanlagenhersteller

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Kontron liefert Steuerungssysteme für multinationalen Energieanlagenhersteller



11.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Markt mit Wachstumspotenzial von über 100 Millionen US-Dollar

San Diego, USA, 11. November 2025 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT), kündigt die Entwicklung neuer Steuerungssysteme für Energieanwendungen in Zusammenarbeit mit einem multinationalen Hersteller von Energieanlagen an.

Im Rahmen der Partnerschaft liefert Kontron ein neues, IoT-basiertes Steuerungssystem für moderne Energiearchitekturen. Die Lösung ermöglicht eine höhere Flexibilität und Effizienz und gewährleistet eine lange Lebensdauer im Betrieb. Das Marktpotenzial für diese Technologie von Kontron wird in den kommenden Jahren auf über 100 Millionen US-Dollar geschätzt.

„Die Zusammenarbeit mit einem der größten multinationalen Energieanlagenhersteller bei einer so zentralen Initiative unterstreicht die Stärke unserer Technologie und unser Engagement, komplexe industrielle Herausforderungen zu lösen“, erklärt Ted Christiansen, CEO von Kontron Americas. „Unsere Plattformen sind darauf ausgelegt, führenden Unternehmen in diesem Sektor dabei zu helfen, neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit, Sicherheit und betrieblicher Exzellenz im Bereich der Energieanwendungen zu setzen.“

Die Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein in der kontinuierlichen Wachstumsstrategie von Kontron in den Bereichen industrielle Automatisierung, Energiesysteme und intelligente Edge-Anwendungen dar.

Weiterführende Informationen:

Weitere Informationen zu den Embedded- und Edge-Computing-Plattformen von Kontron finden Sie unter www.kontron.com

Folgen Sie Kontron:

Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit und ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

Medienkontakte



Christine Shannon

Kontron US

Tel: +1 858 372 0598

Christine.Shannon@kontron.com



Alexandra Kentros

Kontron AG - Communications

Tel: +49 (0) 151 151 938 81

group-pr@kontron.com



Leon-Philipp Kleiss

Kontron AG – Investor Relations

Tel: +43 (0) 664 60191 5153

ir@kontron.com

All rights reserved. Kontron is a trademark or registered trademark of Kontron AG. All data is for information purposes only and not guaranteed for legal purposes. Information in this press release has been carefully checked and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies.