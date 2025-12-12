Linde Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Wahrscheinlich werde auch das kommende Jahr für den Industriegasekonzern unruhig, schrieb Laurence Alexander in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Gewinnprognose für 2026 geht von einem Gegenwind von rund 4 Prozent aus, resultierend aus einer schwachen Helium-Nachfrage und negativen Wechselkurseffekten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Linde plc
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Linde Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
