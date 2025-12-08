Linde Aktie
|338,60EUR
|-4,60EUR
|-1,34%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde von 480 auf 460 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Wie Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie schreibt, agiert der Gasekonzern in einem stabilen Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren. Das Unternehmen zeichne sich durch eine außergewöhnlich hohe Umsatzstabilität sowie deutliche Preissetzungsmacht aus und dies komme der Aktie in einem aktuell schwachen Industrieumfeld zu Gute. Die Profitabilität hebe sich klar vom breiten Chemiesektor ab./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Kaufen
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 393,40
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 391,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
