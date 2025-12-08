Linde Aktie

338,60EUR -4,60EUR -1,34%
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 16:40:47

Linde Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde von 480 auf 460 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Wie Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie schreibt, agiert der Gasekonzern in einem stabilen Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren. Das Unternehmen zeichne sich durch eine außergewöhnlich hohe Umsatzstabilität sowie deutliche Preissetzungsmacht aus und dies komme der Aktie in einem aktuell schwachen Industrieumfeld zu Gute. Die Profitabilität hebe sich klar vom breiten Chemiesektor ab./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Kaufen
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 393,40 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 391,72 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plcmehr Nachrichten