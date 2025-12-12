Linde Aktie

353,60EUR 11,80EUR 3,45%
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

12.12.2025 16:21:09

Linde Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Laurence Alexander schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, Der Gaskonzern verteidige seinen "Kernalgorithmus". Dieser basiere seit den 1990er Jahren auf zwei zentralen Inhalten: Kapitaldisziplin und Technologie. 2026 werde zwar wahrscheinlich nochmals ein unruhiges Jahr, doch neue technologische Entwicklungen deuteten darauf hin, dass der aktuelle Zyklus anders verlaufe./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 535,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 412,71 		Abst. Kursziel*:
29,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 415,74 		Abst. Kursziel aktuell:
28,69%
Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:21 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12:34 Linde Buy Deutsche Bank AG
09:51 Linde Buy UBS AG
07:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Linde Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Linde plc 353,60 3,45% Linde plc

