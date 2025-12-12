Linde Aktie
|345,00EUR
|3,20EUR
|0,94%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector ist nun davon überzeugt, dass der Gasekonzern mit der Zeit ein Gewinnwachstum (EPS) von mehr als zehn Prozent erreichen kann. Der Markt scheine aber ein strukturell geringeres Wachstum zu befürchten und preise aktuell ein einstelliges Plus im mittleren Prozentbereich ein, so der Experte am Donnerstagabend. Auch die Auftragsrückstände machen Spector nun weniger Sorgen, und er sehe die Wachstumschancen in einem positiveren Licht./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 500,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 403,30
|
Abst. Kursziel*:
23,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 403,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,98%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plcmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.12.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.25
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)