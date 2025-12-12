Linde Aktie
|345,00EUR
|3,20EUR
|0,94%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 495 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung habe ihn weiter vom Gewinnpfad des Gasekonzerns überzeugt, schrieb David Begleiter in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Langfristig dürfte Linde seinen Gewinn je Aktie um mehr als zehn Prozent steigern können./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 495,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 403,30
|
Abst. Kursziel*:
22,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 403,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
|
Analyst Name::
David Begleiter
|
KGV*:
-
