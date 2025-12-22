Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|
22.12.2025 07:30:03
EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä
|
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä
München, 22. Dezember 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä unterzeichnet. Wärtsilä ist ein weltweit führender Anbieter technischer Lösungen für den Schiffs- und Energiemarkt mit Sitz in Finnland. Die strategische Ausgliederung stärkt das Segment Engineering & Technology von Mutares als neue Plattforminvestition und soll vorbehaltlich üblicher Genehmigungen im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.
Gas Solutions ist klarer Marktführer für kritische Anlagen und Prozesslösungen entlang der gesamten Gas-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen bedient sowohl Offshore- als auch Onshore-Endmärkte, vor allem in Europa und Asien. Mit einem Umsatz von EUR 300 Mio. im Geschäftsjahr 2024 sowie einem diversifizierten Geschäftsmix, einem breiten Produktportfolio und starken globalen Kundenbeziehungen nimmt Gas Solutions eine Vorreiterrolle bei der Energiewende ein.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Akquisition bauen wir unsere Präsenz in den Bereichen Energy Transition und Marine Technology weiter aus. Gas Solutions bringt eine marktführende Position, ein hochqualifiziertes Team und eine starke Pipeline an Geschäftsmöglichkeiten mit. Wir sehen hervorragende Aussichten für das Unternehmen in einem schnell wachsenden Markt und freuen uns darauf, Gas Solutions bei seinem nächsten Wachstumsschritt als eigenständiges Unternehmen zu unterstützen. Darüber hinaus ist dies für uns in Skandinavien ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie wir uns in einer sehr komplexen Transaktion als vertrauenswürdiger Carve-out-Partner etablieren können.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Ansprechpartner Presse Deutschland
Ansprechpartner Presse Frankreich
Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2248400
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2248400 22.12.2025 CET/CEST
Analysen zu Mutaresmehr Analysen
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Mutares
|29,30
|1,21%
