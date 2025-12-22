Mutares Aktie

Mutares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

22.12.2025 07:30:03

EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä

22.12.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä

  • Weltweit führender Anbieter von Systemen für Frachtumschlag und -versorgung, Rückverflüssigung, Regasifizierung, VOC-Rückgewinnung sowie großtechnische Biogas- und Onshore-Gaslösungen
  • Strategische Ausgliederung aus Wärtsilä zur Stärkung des Mutares-Portfolios in den Bereichen Energy Transition und Marine Technology
  • Umsatz von EUR 300 Mio. im Geschäftsjahr 2024
  • Abschluss der Transaktion voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026

München, 22. Dezember 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä unterzeichnet. Wärtsilä ist ein weltweit führender Anbieter technischer Lösungen für den Schiffs- und Energiemarkt mit Sitz in Finnland. Die strategische Ausgliederung stärkt das Segment Engineering & Technology von Mutares als neue Plattforminvestition und soll vorbehaltlich üblicher Genehmigungen im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.

Gas Solutions ist klarer Marktführer für kritische Anlagen und Prozesslösungen entlang der gesamten Gas-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen bedient sowohl Offshore- als auch Onshore-Endmärkte, vor allem in Europa und Asien. Mit einem Umsatz von EUR 300 Mio. im Geschäftsjahr 2024 sowie einem diversifizierten Geschäftsmix, einem breiten Produktportfolio und starken globalen Kundenbeziehungen nimmt Gas Solutions eine Vorreiterrolle bei der Energiewende ein.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Akquisition bauen wir unsere Präsenz in den Bereichen Energy Transition und Marine Technology weiter aus. Gas Solutions bringt eine marktführende Position, ein hochqualifiziertes Team und eine starke Pipeline an Geschäftsmöglichkeiten mit. Wir sehen hervorragende Aussichten für das Unternehmen in einem schnell wachsenden Markt und freuen uns darauf, Gas Solutions bei seinem nächsten Wachstumsschritt als eigenständiges Unternehmen zu unterstützen. Darüber hinaus ist dies für uns in Skandinavien ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie wir uns in einer sehr komplexen Transaktion als vertrauenswürdiger Carve-out-Partner etablieren können.“

 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2248400

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2248400  22.12.2025 CET/CEST

