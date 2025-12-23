Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der SDAX kam zum Handelsschluss nicht vom Fleck.

Letztendlich beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 16 789,43 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,488 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,219 Prozent auf 16 781,59 Punkte an der Kurstafel, nach 16 818,42 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 721,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 837,74 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 750,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der SDAX bei 17 008,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 565,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,10 Prozent auf 5,39 EUR), Springer Nature (+ 3,06 Prozent auf 18,88 EUR), Douglas (+ 2,94 Prozent auf 11,90 EUR), Dermapharm (+ 2,67 Prozent auf 38,50 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,39 Prozent auf 14,97 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen HelloFresh (-3,07 Prozent auf 5,75 EUR), Gerresheimer (-2,68 Prozent auf 26,90 EUR), DEUTZ (-2,04 Prozent auf 8,40 EUR), CANCOM SE (-2,04 Prozent auf 26,45 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,56 Prozent auf 19,52 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 384 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 7,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,27 Prozent gelockt.

