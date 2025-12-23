Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Heute halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,17 Prozent leichter bei 16 789,67 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 89,488 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,219 Prozent auf 16 781,59 Punkte an der Kurstafel, nach 16 818,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 16 812,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 751,54 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 15 750,71 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Stand von 17 008,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 565,88 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 20,90 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 3,67 Prozent auf 5,42 EUR), Douglas (+ 2,25 Prozent auf 11,82 EUR), Springer Nature (+ 1,75 Prozent auf 18,64 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,23 Prozent auf 14,80 EUR) und Hypoport SE (+ 1,12 Prozent auf 126,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil FRIEDRICH VORWERK (-2,83 Prozent auf 79,00 EUR), GFT SE (-2,51 Prozent auf 18,68 EUR), CANCOM SE (-1,30 Prozent auf 26,65 EUR), PATRIZIA SE (-1,22 Prozent auf 8,10 EUR) und JENOPTIK (-1,18 Prozent auf 19,24 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 831 230 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 7,384 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at