EQS-News: Prof. Dr. Peter Laier wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA
EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Personalie/Personalie
Lippstadt (Deutschland)
14. November 2025
Prof. Dr. Peter Laier wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA
Der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat
Dr.-Ing. Wolfgang Ziebart, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses: „Prof. Dr. Laier bringt eine starke globale Perspektive und strategische Denkweise sowie eine hochrelevante Expertise in den Märkten mit, in denen FORVIA HELLA tätig ist und wachsen will. Sein praxisorientierter Ansatz, seine nachgewiesenen Resultate und seine innovative Herangehensweise sollen FORVIA HELLA zu weiterem Wachstum und Erfolg führen. Wir danken Bernard Schäferbarthold herzlich für sein Engagement und seine Leistungen für das Unternehmen in diesen herausfordernden Zeiten.“
Prof. Dr. Peter Laier: „FORVIA HELLA ist weithin bekannt für seine hochwertigen Produkte und innovativen Angebote in den Bereichen Elektronik, Lichttechnik und Lifecycle Solutions, die von Top-Talenten in vielen Märkten weltweit vorangetrieben werden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitenden von FORVIA HELLA den Erfolg des Unternehmens in bestehenden Märkten noch weiter zu beschleunigen und neue Märkte und Möglichkeiten zu erschließen.“
