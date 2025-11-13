HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|HELLA GmbH-Investment im Blick
|
13.11.2025 10:04:25
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HELLA GmbH von vor einem Jahr angefallen
Das HELLA GmbH-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 88,20 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,134 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 91,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 80,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,39 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH bezifferte sich zuletzt auf 8,86 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 fand der erste Handelstag des HELLA GmbH-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer HELLA GmbH-Aktie auf 27,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
