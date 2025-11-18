EQS-News: SFC Energy AG veröffentlicht Neun-Monatsbericht – Starkes Schlussquartal erwartet, getragen von hohem Auftragseingang im Q3/2025 und höherem Defense-Anteil

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

SFC Energy AG veröffentlicht Neun-Monatsbericht – Starkes Schlussquartal erwartet, getragen von hohem Auftragseingang im Q3/2025 und höherem Defense-Anteil

Operative Entwicklung im Q3/2025 im Rahmen der Erwartungen

Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 mit TEUR 102.709 (9M/2024: TEUR 105.190) leicht unter Vorjahr

Bereinigtes EBITDA bei TEUR 10.800 (9M/2024: TEUR 18.230); bereinigte EBITDA-Marge bei 10,5 % (9M/2024: 17,3 %)

Bereinigtes EBIT bei TEUR 5.018 (9M/2024: TEUR 13.704); bereinigte EBIT-Marge bei 4,9 % (9M/2024: 13,0 %)

Maßnahmen zur Kostenoptimierung greifen: IT- und ERP-Investitionen normalisieren sich seit Q3/2025 sukzessive

Prognose 2025 präzisiert: Umsatz am unteren Ende des Korridors erwartet; bereinigtes EBITDA und bereinigtes EBIT jeweils in der unteren Hälfte der Korridore erwartet

Brunnthal/München, Deutschland, 18. November 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihren Neun-Monatsbericht 2025.

Vorstandsbericht

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Die Entwicklung im dritten Quartal verlief im Rahmen unserer Erwartungen und bestätigt die im Juli angepasste Jahresprognose. Das Wachstumstempo hat sich, wie antizipiert, vor allem aufgrund des temporär schwächeren Defense-Geschäfts in Indien sowie einer zurückhaltenden Nachfrage von Neukunden, insbesondere in den USA, verlangsamt. Unabhängig von diesen negativen Einflussfaktoren sehen wir weiterhin ein stabiles Wachstum im industriellen Brennstoffzellengeschäft, insbesondere in der zivilen Sicherheitstechnik, die derzeit um rund 15 % wächst.

Das Marktumfeld bleibt dennoch herausfordernd: Verzögerte staatliche Beschaffungsprozesse – insbesondere in Indien – ein zwar grundsätzlich stabiles, aber mit 28,7 % (währungsbereinigt) unter den historischen Wachstumsraten und den Erwartungen für das laufende Jahr liegendes organisches Wachstum in den USA sowie nachteilige Wechselkursentwicklungen (Kanada, USA und Indien) belasteten weiterhin Umsatz und Ergebnis. Gleichzeitig zeigen die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenoptimierung erste Wirkung: Nach den hohen IT- und ERP-Investitionen im ersten Halbjahr normalisieren sich seit dem dritten Quartal die operativen Aufwendungen sowie die Funktionskosten sukzessive. Die Bruttomarge bleibt im Wesentlichen durch geringere Umsätze und Wechselkurseffekte beeinflusst.

Trotz des anspruchsvollen Umfelds ist es uns gelungen, den Auftragseingang im dritten Quartal gegenüber den ersten beiden Quartalen deutlich zu steigern. Damit haben wir eine solide Basis für ein starkes viertes Quartal geschaffen, in dem wir wieder in den Wachstumsmodus zurückkehren werden. Zudem erwarten wir einen Produktmix mit höherem Defense-Anteil. Insgesamt entfallen auf unsere Aktivitäten im Bereich der öffentlichen und zivilen Sicherheit auf Jahressicht rund 47 % des Konzernumsatzes. Dieser Bereich bleibt ein wesentlicher Stabilitätsfaktor.

Mit dem Einstieg bei Oneberry Technologies im vierten Quartal haben wir unsere regionale Präsenz in Asien weiter ausgebaut. Das Closing befindet sich in der finalen Phase. Diese Transaktion erweitert nicht nur unsere internationale Basis, sondern erschließt uns auch ein margenstarkes ‚Security-as-a-Service‘-Geschäftsmodell. Der Hochlauf unserer neuen Produktionsstätte in den USA verläuft ebenfalls planmäßig und stärkt konsequent unsere ‚Local-for-Local‘-Strategie, mit der wir Zölle, Währungsrisiken und Abhängigkeiten in der Lieferkette nachhaltig reduzieren.

Die Kombination aus einer sich stabilisierenden Nachfrage in unseren Kernmärkten, klarer Kostenkontrolle und einem zunehmend ausgewogenen regionalen Footprint erhöht unsere Planungssicherheit und bildet eine solide Grundlage für die erwartete nächste Wachstumsphase ab 2026.“

Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025 erzielte der SFC Energy Konzern einen Umsatz von TEUR 102.709 (9M/2024: TEUR 105.190).

Umsatz nach Segmenten in TEUR 9M/2025 9M/2024 Clean Energy 71.539 73.385 Clean Power Management 31.170 31.805 Gesamt 102.709 105.190

Im Berichtszeitraum betrugen die Auftragseingänge TEUR 78.408 (H1/2025: TEUR 43.665) und konnten damit im dritten Quartal mit TEUR 34.634 gegenüber den Vorquartalen wieder deutlich zulegen. Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September 2025 auf TEUR 79.255 (31. Dezember 2024: TEUR 104.583).

Segmententwicklung

Im Neun-Monatszeitraum 2025 erzielte das Segment Clean Energy Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 71.539 (9M/2024: TEUR 73.385). Der Rückgang um 2,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum resultiert weiterhin aus schwächeren Wechselkursen des US-Dollars, des kanadischen Dollars und der indischen Rupie gegenüber dem Euro sowie der Verschiebung großer Aufträge in Indien im Kernzielmarkt „Defense und öffentliche Sicherheit“. Ein wichtiger Wachstumstreiber war das Geschäft mit Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen insbesondere in den Kernzielmärkten „Sicherheitstechnik/Videoüberwachung“ und „Datenübertragung und Digitalisierung “, das um rund 10,8 % zulegen konnte. Der Anteil des Segments am Konzernumsatz blieb im Berichtzeitraum mit 69,7 % (9M/2024: 69,8 %) nahezu konstant. Der Umsatzanteil des Segments Clean Power Management am Konzernumsatz lag entsprechend bei 30,3 % (9M/2024: 30,2 %). Der Segmentumsatz verringerte sich im Neun-Monatszeitraum um 2,0 % auf TEUR 31.170 nach TEUR 31.805 im Vorjahr, da das Geschäft in der Upstream Öl - und Gasindustrie rückläufig war.

Ergebnisentwicklung

Der Rückgang des Konzernumsatzes spiegelte sich auch im Bruttoergebnis vom Umsatz wider, das im Neun-Monatszeitraum 2025 um TEUR 2.445 bzw. 5,6 % auf TEUR 41.500 (9M/2024: TEUR 43.945) zurückging. Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis in Prozent der Umsatzerlöse) belief sich auf 40,4 % (9M/2024: 41,8 %). Im Segment Clean Energy lag die Bruttoergebnismarge bei 45,1 % (9M/2024: 48,2 %), während das Segment Clean Power Management mit 29,7 % (9M/2024: 26,9 %) eine Margenausweitung verzeichnen konnte.

Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR 9M/2025 9M/2024 Clean Energy 32.233 35.392 Clean Power Management 9.267 8.553 Gesamt 41.500 43.945

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA belief sich im Berichtszeitraum auf TEUR 10.800 (9M/2024: TEUR 18.230). Der Rückgang resultierte neben den geringeren Erlösen vor allem aus höheren allgemeinen Verwaltungskosten sowie deutlich gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die im Wesentlichen auf ungünstige Wechselkursentwicklungen zurückzuführen sind. Die bereinigte EBITDA-Marge lag in der Folge bei 10,5 % (9M/2024: 17,3 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT verringerte sich auf TEUR 5.018 (9M/2024: TEUR 13.704) bei einer Marge von 4,9 % (9M/2024: 13,0 %). Der Berichtszeitraum wurde, aufgrund des geringeren Betriebsergebnisses, mit einem Konzernperiodenergebnis von TEUR -1.215 (9M/2024: TEUR 8.156) abgeschlossen. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie gemäß IFRS belief sich auf EUR -0,06 (9M/2024: EUR 0,45 bzw. EUR 0,43).

Bilanz und Mitarbeiterentwicklung

Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2025 mit 73,5 % weiterhin auf einem soliden Niveau und damit leicht über dem Wert zum Bilanzstichtag 2024 (71,7 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) belief sich zum Stichtag auf TEUR 37.606 (31. Dezember 2024: TEUR 56.359). Der Rückgang resultierte insbesondere aus der liquiditätswirksamen Zunahme des Nettoumlaufvermögens. Zum 30. September 2025 beschäftigte der SFC Energy Konzern 502 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2024: 470).

Prognose 2025

Der Vorstand präzisiert – auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs, des aktuellen Auftragsbestands sowie der weiterhin herausfordernden makroökonomischen Rahmenbedingungen – seine am 31. Juli 2025 angepasste Prognose und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz am unteren Ende des Zielkorridors von EUR 146,5 Mio. bis EUR 161,0 Mio. Für das bereinigte EBITDA geht der Vorstand von einer Bandbreite in der unteren Hälfte des kommunizierten Korridors von EUR 13,0 Mio. bis EUR 19,0 Mio. aus. Die Prognose für das bereinigte EBIT wird ebenfalls auf eine Bandbreite in der unteren Hälfte des kommunizierten Zielkorridors von EUR 5,0 Mio. bis EUR 11,0 Mio. präzisiert.

Die Prognose berücksichtigt die anhaltenden Unsicherheiten in wesentlichen Kernzielmärkten, Verzögerungen bei internationalen Vergaben insbesondere im Bereich „Defense und öffentliche Sicherheit“ sowie Risiken aus Wechselkursentwicklungen und gestiegenen Rohstoffpreisen. Gleichzeitig erwartet der Vorstand für das vierte Quartal 2025 eine spürbare Verbesserung gegenüber dem zweiten und dritten Quartal.

Unverändert bleibt der mittel- und langfristige Ausblick: Basierend auf der technologischen Stärke, der soliden Finanzlage, der internationalen Positionierung und fortgesetzten Effizienzmaßnahmen sieht sich SFC Energy weiterhin in einer guten Ausgangslage, um die langfristigen strategischen Ziele zu erreichen.

Kennzahlen 9M 2025/9M 2024

In TEUR 01.01.–30.09.2025 01.01.–30.09.2024 Umsatz 102.709 105.190 Bruttoergebnis vom Umsatz 41.500 43.945 Bruttomarge 40,4 % 41,8 % EBITDA 6.843 15.468 EBITDA-Marge 6,7 % 14,7 % EBITDA bereinigt 10.800 18.230 EBITDA-Marge bereinigt 10,5 % 17,3 % EBIT 1.061 10.942 EBIT-Marge 1,0 % 10,4 % EBIT bereinigt 5.018 13.704 EBIT-Marge bereinigt 4,9 % 13,0 % Konzernperiodenergebnis -1.215 8.156 Auftragsbestand* 79.255 104.583

* Zum 30. September 2025/31. Dezember 2024

Detaillierte Finanzinformationen und Telefonkonferenz heute am 18. November 2025

Der Neun-Monatsbericht 2025 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 18. November 2025, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=9572569&linkSecurityString=171c3c6559

Zudem präsentiert der Vorstand der SFC Energy am 24. November 2025 um 13:30 Uhr im Rahmen des diesjährigen Deutschen Eigenkapitalforums. Für eine Anmeldung registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:

Anmeldung Deutsches Eigenkapitalforum 2025

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Stromversorgung in kritischen Infrastrukturen und netzfernen Anwendungen. Das Unternehmen fokussiert sich auf ausfallsichere Energie- sowie Power Management-Lösungen und adressiert wachstumsstarke Märkte in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur, IT und hochtechnologische Industrieausrüstung.

Als Pionier der Brennstoffzellen-Technologie entwickelt und produziert SFC Energy innovative Hybrid-Stromversorgungssysteme sowie hochpräzise Power Management-Lösungen für stationäre und mobile Anwendungen weltweit. Die Produkte des Unternehmens stehen für energieeffiziente Lösungen und bieten Kunden optimierte Gesamtbetriebskosten („total cost of ownership“ (TCO)) in den beiden strategischen Geschäftsfeldern „Clean Energy“ und „Clean Power Management“.

Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München und internationalen Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika ist SFC Energy global präsent und in unmittelbarer Nähe zu seinen Kernzielmärkten und Kunden positioniert.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

