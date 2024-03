EQS-News: SFC Energy sichert sich Rekordauftrag von rund EUR 27,8 Mio.

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy sichert sich Rekordauftrag von rund EUR 27,8 Mio.



SFC Energy sichert sich Rekordauftrag von rund EUR 27,8 Mio. Brunnthal/München, Deutschland, 26. März 2024 – Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, setzt ihren Wachstumskurs in 2024 fort. SFC konnte sich erneut einen Folgeauftrag im Geschäftsfeld Clean Power Management über leistungsstarke Stromversorgungs- und Spulenlösungen von einem international führenden Hightech-Anlagenbauer sichern. Der Gesamtwert des Vertrags mit einer Laufzeit von drei Jahren beläuft sich auf rund EUR 27,8 Mio. Der Auftraggeber, ein international führender Hightech-Anlagenbauer, setzt erneut auf die Produkte und Lösungen von SFC Energy. Die Stromversorgungs- und Spulenlösungen von SFC Energy kommen in Anlagen für Halbleiter- und Life-Science-Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine außerordentliche Leistung mit langer Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Der Geschäftsbereich Clean Power Management produziert und wartet diese Stromversorgungs- und Spulenlösungen, um seinen Kunden die bestmöglichen Komponenten zu liefern. Die überlegene Leistung dieser Produkte verschafft dem Kunden einen Wettbewerbsvorteil, während der hohe Wirkungsgrad unterstützt, die Energiekosten zu minimieren und die CO 2 -Bilanz des Anwenders zu verbessern. Die nachgewiesene Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Stromversorgungslösung wirkt sich ebenso positiv auf die Servicekosten aus. Hans Pol, COO der SFC Energy AG: „Dieser neue Rekordauftrag unterstreicht unseren Erfolg bei internationalen Partnerschaften. Wir sichern unserem Kunden in einem anspruchsvollen Umfeld Lieferstabilität und höchste Performance für wachsende Bedarfsmengen. Zudem markiert der Vertragsabschluss einen weiteren bedeutenden Schritt in unserer Wachstumsstrategie für dieses Geschäftsfeld und zeigt eindrucksvoll unsere Kompetenz im Bereich nachhaltiger Power Management Lösungen. Unsere jahrelange, markterprobte Expertise ermöglicht es uns, einen klaren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.“ Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien, Indien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

