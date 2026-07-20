EQS-News: Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE

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Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE



20.07.2026 / 14:00 CET/CEST

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Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE



München, 20. Juli 2026 – Christoph Burkhard, Finanzvorstand (CFO) der Wacker Neuson SE, wird nach mehr als fünfjähriger erfolgreicher Tätigkeit im besten gegenseitigen Einvernehmen zum Ablauf des 31. August 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden.

Hans Neunteufel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wacker Neuson SE, erklärt: „Wir danken Herrn Burkhard für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie seine wichtigen Beiträge zur nachhaltigen strukturellen Weiterentwicklung des Unternehmens. Wir wünschen Herrn Burkhard für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“

Reinhard Frisch, aktuell kaufmännischer Geschäftsführer der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG in Reichertshofen, wird ab dem 1. September 2026 die Position des Finanzvorstandes (CFO) übernehmen. Herr Frisch ist seit 2004 in der Wacker Neuson Group beschäftigt und hat verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland wahrgenommen, u.a. als CFO bei der Wacker Neuson North America.

Hans Neunteufel: „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Frisch eine international erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen für diese wichtige Position gewinnen konnten.“

Kontakt:

Wacker Neuson SE

Peer Schlinkmann

Investor Relations

Preußenstraße 41

80809 München

Tel. +49-(0)89-35402-1823

ir@wackerneuson.com

www.wackerneusongroup.com

Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter: https://wackerneusongroup.com/presse

Über die Wacker Neuson Group:

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.