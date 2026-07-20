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20.07.2026 14:00:03

EQS-News: Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE

EQS-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Personalie
Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE

20.07.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE 


München, 20. Juli 2026 – Christoph Burkhard, Finanzvorstand (CFO) der Wacker Neuson SE, wird nach mehr als fünfjähriger erfolgreicher Tätigkeit im besten gegenseitigen Einvernehmen zum Ablauf des 31. August 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. 

Hans Neunteufel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wacker Neuson SE, erklärt: „Wir danken Herrn Burkhard für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie seine wichtigen Beiträge zur nachhaltigen strukturellen Weiterentwicklung des Unternehmens. Wir wünschen Herrn Burkhard für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“ 

Reinhard Frisch, aktuell kaufmännischer Geschäftsführer der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG in Reichertshofen, wird ab dem 1. September 2026 die Position des Finanzvorstandes (CFO) übernehmen. Herr Frisch ist seit 2004 in der Wacker Neuson Group beschäftigt und hat verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland wahrgenommen, u.a. als CFO bei der Wacker Neuson North America.  

Hans Neunteufel: „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Frisch eine international erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen für diese wichtige Position gewinnen konnten.“ 

 

Kontakt: 
Wacker Neuson SE 
Peer Schlinkmann 
Investor Relations 
Preußenstraße 41 
80809 München 
Tel. +49-(0)89-35402-1823 
ir@wackerneuson.com 
www.wackerneusongroup.com 

Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter: https://wackerneusongroup.com/presse 

Über die Wacker Neuson Group: 

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. 


20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wacker Neuson SE
Preußenstr. 41
80809 München
Deutschland
Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 1823
Fax: +49 (0)89 354 02 - 298
E-Mail: ir@wackerneuson.com
Internet: www.wackerneusongroup.com
ISIN: DE000WACK012
WKN: WACK01
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900RJL86244E1I652
EQS News ID: 2368538

 
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2368538  20.07.2026 CET/CEST

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