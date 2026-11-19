Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
|
19.11.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Wacker Neuson mit 'Hold' - Ziel 22 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) beim Kursziel von 22 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Münchner seien Nischenführer bei leichten und kompakten Maschinen für Bau und Landwirtschaft, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Das Unternehmen verdiene allerdings derzeit nicht einmal seine Kapitalkosten. Wichtige Konjunkturbarometer sendeten eher ungünstige Signale./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Wacker Neuson mit 'Hold' - Ziel 22 Euro (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
12.11.26
|EQS-PVR: Wacker Neuson SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 05.05.2022 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: SDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|Wacker Neuson-Aktie fällt deutlich: Weniger Zuversicht bei der Marge (dpa-AFX)
|
12.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Wacker Neuson sacken ab - Nun vorsichtiger für Marge (dpa-AFX)
Analysen zu Wacker Neuson SE
|19.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|19.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|19.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|19,88
|-1,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- US-Börsen schließen mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.