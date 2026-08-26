Wacker Neuson Aktie
|22,50EUR
|0,75EUR
|3,45%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson von 21,00 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Comtesse hob seine Ergebnisschätzung für den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson für 2026. Vor einer Empfehlung der Aktien will Comtesse aber eine klarere Geschäftsbelebung in der DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz sehen. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,25 €
|
Abst. Kursziel*:
5,62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,44%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
25.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-News: Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the raised guidance for the fiscal year 2026 (EQS Group)
|
11.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
11.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Wacker Neuson SE
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|22,45
|3,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|08:32
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG