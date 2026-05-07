Wacker Neuson Aktie
|19,82EUR
|0,50EUR
|2,59%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
07.05.2026 12:35:52
Wacker Neuson SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Martin Comtesse attestierte dem Baumaschinenhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen soliden Jahresauftakt mit einer verbesserten Profitabilität./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
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Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21,00 €
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,86 €
|
Abst. Kursziel*:
5,74%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
19,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,95%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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