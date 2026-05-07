NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Martin Comtesse attestierte dem Baumaschinenhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen soliden Jahresauftakt mit einer verbesserten Profitabilität./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.