Wacker Neuson Aktie

19,82EUR 0,50EUR 2,59%
Wacker Neuson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

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07.05.2026 12:35:52

Wacker Neuson SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Martin Comtesse attestierte dem Baumaschinenhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen soliden Jahresauftakt mit einer verbesserten Profitabilität./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,86 € 		Abst. Kursziel*:
5,74%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,95%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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