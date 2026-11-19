Wacker Neuson Aktie
|20,40EUR
|0,15EUR
|0,74%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Wacker Neuson beim Kursziel von 22 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Münchner seien Nischenführer bei leichten und kompakten Maschinen für Bau und Landwirtschaft, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Das Unternehmen verdiene allerdings derzeit nicht einmal seine Kapitalkosten. Wichtige Konjunkturbarometer sendeten eher ungünstige Signale./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,35 €
|
Abst. Kursziel*:
8,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
12.11.26
|EQS-PVR: Wacker Neuson SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 05.05.2022 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: SDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|Wacker Neuson-Aktie fällt deutlich: Weniger Zuversicht bei der Marge (dpa-AFX)
|
12.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Wacker Neuson sacken ab - Nun vorsichtiger für Marge (dpa-AFX)
|
12.11.26
|ROUNDUP: Wacker Neuson wird bei Marge etwas pessimistischer - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
12.11.26
|XETRA-Handel SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Wacker Neuson SE
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|20,35
|0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|Michelin Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.11.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets