Wacker Neuson Aktie

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WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

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07.05.2026 13:07:25

Wacker Neuson SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dem Baumaschinenhersteller sei ein solider Jahresstart gelungen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie habe die Erwartungen klar übertroffen. Die Auftragslage deute auf eine weiterhin positive Entwicklung hin./rob/mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Buy
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,82 € 		Abst. Kursziel*:
51,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,36%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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