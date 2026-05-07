HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dem Baumaschinenhersteller sei ein solider Jahresstart gelungen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie habe die Erwartungen klar übertroffen. Die Auftragslage deute auf eine weiterhin positive Entwicklung hin./rob/mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.