Wacker Neuson Aktie
|19,82EUR
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|2,59%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dem Baumaschinenhersteller sei ein solider Jahresstart gelungen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie habe die Erwartungen klar übertroffen. Die Auftragslage deute auf eine weiterhin positive Entwicklung hin./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Buy
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Unternehmen:
Wacker Neuson SE
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Analyst:
Warburg Research
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Kursziel:
30,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
19,82 €
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Abst. Kursziel*:
51,36%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
19,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,36%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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