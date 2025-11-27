Erste Schätzungen: Lululemon Athletica veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lululemon Athletica wird voraussichtlich am 11.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,21 USD je Aktie gegenüber 2,87 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

22 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,48 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,85 USD im Vergleich zu 14,64 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 10,95 Milliarden USD, gegenüber 10,59 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

