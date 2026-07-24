Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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24.07.2026 06:23:20

EU fines Google €890 million over competition rules

The European Commission said it found that Google had preferenced its search engine and app store in ways that unfairly harmed competition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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