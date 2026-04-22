RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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22.04.2026 18:45:38
EU-Kommission: RTL darf Sky kaufen
BRÜSSEL/KÖLN (dpa-AFX) - Die RTL Group (RTL) darf Sky Deutschland übernehmen. Gut zehn Monate nach der Ankündigung des Übernahmeplans hat die EU-Kommission uneingeschränkt grünes Licht für das Geschäft gegeben./svv/DP/jha
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