RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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22.04.2026 18:45:38

EU-Kommission: RTL darf Sky kaufen

BRÜSSEL/KÖLN (dpa-AFX) - Die RTL Group (RTL) darf Sky Deutschland übernehmen. Gut zehn Monate nach der Ankündigung des Übernahmeplans hat die EU-Kommission uneingeschränkt grünes Licht für das Geschäft gegeben./svv/DP/jha

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