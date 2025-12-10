RTL Aktie

32,30EUR -0,50EUR -1,52%
RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 06:56:09

RTL Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL leicht gesenkt auf 34 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. RTL und die Aktien des französischen Senders M6 sehen sie pessimistisch. Die Experten kürzten ihre Schätzungen für die Werbeeinnahmen, befürchten Konkurrenz durch die Fußballweltmeisterschaft und halten die Bewertungen für recht ausgereizt. Bei RTL kappten sie auch ihre Dividendenprognose und gehen davon aus, dass RTL seine Abonnenten-Ziele für 2026 zurückschrauben muss./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Underweight
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
32,85 € 		Abst. Kursziel*:
3,50%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
32,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten

Analysen zu RTLmehr Analysen

06:56 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
18.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RTL 32,10 -2,13% RTL

Aktuelle Aktienanalysen

07:39 Lufthansa Buy UBS AG
07:38 Netflix Outperform Bernstein Research
07:34 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07:19 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:13 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:11 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:59 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
09.12.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
09.12.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
09.12.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09.12.25 Swiss Re Kaufen DZ BANK
09.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
09.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.12.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Netflix Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
09.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
09.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
09.12.25 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
09.12.25 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
09.12.25 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen