RTL Aktie
|32,50EUR
|0,35EUR
|1,09%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Fernsehkonzern habe für das erste Halbjahr eine erfreuliche organische Gewinnentwicklung berichtet, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch dank der Übernahme von Sky sei der Umsatz gestiegen. Am operativen Ergebnisausblick (Ebitda) habe sich indes nichts geändert./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Hold
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,40 €
|
Abst. Kursziel*:
8,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RTL
|
11.08.26
|ROUNDUP 2: RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming (dpa-AFX)
|
11.08.26
|ROUNDUP: RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming (dpa-AFX)
|
11.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming-Geschäft (dpa-AFX)
|
10.08.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
09.08.26
|ROUNDUP: Heidi Klum wechselt mit 'HeidiFest' zu RTL (dpa-AFX)
|
09.08.26
|WDH: Heidi Klum wechselt mit 'HeidiFest' zu RTL (dpa-AFX)
|
09.08.26
|VERMISCHTES: Heidi Klum wechselt mit 'HeidiFest' zu RTL (dpa-AFX)
Analysen zu RTL
|12:44
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|09:27
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|32,55
|1,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:13
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12:57
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:56
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:53
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:52
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:52
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|12:44
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|11:44
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:41
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:41
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11:40
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:39
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:39
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:38
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:37
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:36
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|11:32
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:18
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|11:08
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:57
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:04
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:52
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:45
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|GFT Buy
|Warburg Research
|09:38
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG