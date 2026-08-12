RTL Aktie

32,50EUR 0,35EUR 1,09%
RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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12.08.2026 12:44:31

RTL Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Fernsehkonzern habe für das erste Halbjahr eine erfreuliche organische Gewinnentwicklung berichtet, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch dank der Übernahme von Sky sei der Umsatz gestiegen. Am operativen Ergebnisausblick (Ebitda) habe sich indes nichts geändert./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Hold
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,40 € 		Abst. Kursziel*:
8,02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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RTL 32,55 1,24% RTL

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12:53 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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12:33 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12:33 Medios Buy Deutsche Bank AG
12:32 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
12:26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
12:26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
12:24 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
11:44 Grand City Properties Neutral UBS AG
11:41 Hannover Rück Buy UBS AG
11:41 Bechtle Buy UBS AG
11:40 Fresenius Buy UBS AG
11:39 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:39 Douglas Neutral UBS AG
11:38 E.ON Neutral UBS AG
11:37 Salzgitter Neutral UBS AG
11:36 Bilfinger Neutral UBS AG
11:32 Brenntag Neutral UBS AG
11:18 TUI Neutral UBS AG
11:12 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
11:08 JENOPTIK Neutral UBS AG
10:57 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 Douglas Hold Deutsche Bank AG
10:10 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:04 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
10:02 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:52 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:45 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
09:44 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:43 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:42 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
09:42 Hermès Buy Deutsche Bank AG
09:39 GFT Buy Warburg Research
09:38 Kering Hold Deutsche Bank AG
09:36 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
09:36 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
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