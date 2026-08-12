RTL Aktie
|32,55EUR
|0,40EUR
|1,24%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
RTL Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das bestätigte mittelfristige operative Ergebnisziel (Ebita) des Fernsehkonzerns stamme aus der Zeit vor der Übernahme von Sky, und diese habe ursprünglich zusätzliche Erträge und Synergien generieren sollen, schrieb Daniel Kerven in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die am Vortag veröffentlichten Geschäftszahlen. Doch nun seien die angestrebten Sky-Synergien von 250 Millionen Euro notwendig, um die grundlegende Geschäftsschwäche auszugleichen und das bestehende Ebita-Jahresziel von einer Milliarde Euro aufrechtzuerhalten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Underweight
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,63%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,91%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
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|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|09:27
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|32,55
|1,24%
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|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|16:41
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:19
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|15:54
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15:52
|Intel Neutral
|UBS AG
|15:15
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|15:14
|E.ON Halten
|DZ BANK
|15:09
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|13:13
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12:57
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:56
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:53
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:52
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:52
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|12:44
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|11:44
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:41
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:41
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11:40
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:39
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:39
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:38
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:37
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:36
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|11:32
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:18
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|11:08
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:57
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:04
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:52
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.