RTL Aktie
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WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
13.04.2026 13:25:52
RTL Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Bei RTL erwartet er am 13. Mai einen kleinen Umsatzschwund bei deutlich gesunkenen Werbeumsätzen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Equal Weight
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
37,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,12%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
38,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,63%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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