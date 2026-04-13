LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Bei RTL erwartet er am 13. Mai einen kleinen Umsatzschwund bei deutlich gesunkenen Werbeumsätzen./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT



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