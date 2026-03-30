Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
30.03.2026 15:03:21
EU seeks new strategy amid Sahel 'influence' rivalries
Following the 2022-2023 coups in Mali, Niger, and Burkina Faso, the junta regimes turned to Russia, China, and even the US. Now, the EU wants to invest more in West Africa's security and growth to forge closer ties.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
16:01
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schwächelt (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)